Не витримало серце: в Авдіївці померла 6-річна дівчинка, яка жила у підвалі (відео)

На Донеччині в Авдіївці померла 6-річна дівчинка. Вона жила у підвалі разом з дідусем та бабусею, передає НСН.

Як розповідають волонтери, родина Елі відмовлялася від евакуації з міста. В Авдіївці дівчинка мешкала з бабусею та дідусем. Оскільки її мама перебуває за кордоном на заробітках, а тато помер.

Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, але вона нікому про це одразу не сказала. За попередньою інформацією, дитина померла він серцевого нападу. Дівчинку, що померла знав волонтер Влад Маховський.

Він бачив її у підвалі, де та сиділа зі своїми дідусем та бабусею. Дитина зізнавалася, що їй було страшно. Проте її родина відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати дитину.

«Через час ще відвідав, переконував евакуюватись, не захотіли. На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але «опікуни» м’яко відмовили від зустрічі з дівчинкою, потім вони до старої Авдіївки переїхали, заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею відмовили», написав Влад Маховський на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».

В Авдіївці померла 6-річна дівчинка: відео

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