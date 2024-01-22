У Макіївці та Криму до Дня Соборності України підняли державний прапор. Про це повідомили у телеграм-каналі «Жовта стрічка», передає НСН.

А також українців привітали зі святом в окупованому Маріуполі.

«Тисячі окупанти, які проїжджають цим шляхом щодня, будуть бачити, що навіть у 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!», написали активісти

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«Ми розгорнули прапор на одній із вершин кримських гір, Пахкал-Кая, щоб показати єдність українського народу, бо Крим — це Україна!», написали вони

А у Мелітополі, активісти розмістили привітання для мешканців на грошах. Фото привітань дивіться нижче.

У Макіївці та Криму до Дня Соборності України підняли державний прапор: фото