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У Києві посилять заходи безпеки на станціях метро та у місцях скупчення людей

Журналіст
У Києві посилять заходи безпеки на станціях метро та у місцях скупчення людей

У Києві посилять заходи безпеки на станціях метро. А також у місцях скупчення людей.

Про це розповіли у ГО «Пасажири Києва», передає НСН.

Відповідне рішення ухвалила Раба оборони Києва від 28.03.2024 року.

Цим документом комунальному підприємству “Київський метрополітен” доручено посилити заходи контролю на входах/виходах зі станцій, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів. А також забезпечити перевірку систем відеоспостереження, пожежогасіння та наявності засобів першої медичної допомоги.

Окрім того, має бути обмежено заходи з участю значної кількості людей та посилено увагу до місць скупчення людей, зокрема у ТРЦ та громадському транспорті.

У Києві посилять заходи безпеки: фото

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