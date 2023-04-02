2 квітня у Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового просто у церкві. Відео інциденту у соцмережах опублікував депутат облради Віктор Бурлик. Повідомляє НСН.

На місце гучного скандалу викликали поліцію, яка стала на захист священників й затримала військовослужбовця.

«Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу “Євангелія”, влаштував словесний конфлікт зі священником, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали співробітників поліції. Зараз вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст.173 КупАП», йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 ст. 296 КК України – ‘Хуліганство’.

На цей скандал відразу відреагували в УПЦ МП. За їх словами у Хмельницьку після закликів місцевого депутата, чоловік, переодягнений у військову форму, влаштував провокацію прямо під час Божественної літургії в кафедральному соборі УПЦ

За лічені години цей інцидент став відомий на всю країну. На нього відреагував міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

«Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло», сказав очільник міста.

Також він повідомив, що на позачерговій сесії буде припинено користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади.

«На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад», додав Олександр Симчишин.

На побиття військового священниками УПЦ МП також відреагувала співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона закликала Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви в Україні.

Цей інцидент прокоментував і потерпілий ексвійськовослужбовець Артур Ананьєв. Він пояснив, що на тлі щоденних смертей цивільних та військових в Україні не може примиритися з тим, що в його рідному місті є люди, що славлять РПЦ та зберігають зв’язки з Москвою.

Священники УПЦ МП побили військового: відео

Тим часом біля храму, де побили ветерана війни, на акцію протесту почали збиратися люди. Відомо, що цю акцію підтримали близько 500 осіб. Серед них були десятки поліцейських. А також 20 військових, зокрема з 19 окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий військовий. Під час акції людям вдалося проломити ворота і зайти на територію храму. Потім люди зібрали підписи для переходу з УПЦ МП до ПЦУ.

У Хмельницькому в храмі УПЦ МП, де побили військового, відбувається перша молитва українською мовою. Після події до храму почали приходити люди і збирати підписи для переходу храму до ПЦУ Відео: hromadske pic.twitter.com/SHQYod3OTg — hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2023

Увечері в храмі, де священники УПЦ МП побили військового пройшла перша служба українською мовою за Україну та українських воїнів. Також у храмі люди співали пісні. Зокрема, Гімн України. Завтра, 3 квітня, в обласну військову адміністрацію понесуть документи на перереєстрацію. Відомо, що Собор не буде змінювати назву.

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