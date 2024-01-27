«Вертеп на Схід»: студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину

Студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину.Там вони провели понад 60 виступів.

Про це повідомили в ОВА, передає НСН.

Протягом 7 днів львів’яни колядували у таких селах, як: Іванчуківка, Веселе, Чистоводівка, Липчанівка та Павлівка на Ізюмщині Як розповів координатор проекту «Вертеп на схід» Юрій Мурин, цьогоріч активісти вирішили поїхати на деокуповані території і провести спільний вертеп з місцевими дітьми.

«Ми хотіли показати людям з деокупованих територій традиційний вертеп, щоб вони познайомилися з нашими українськими різдвяними традиціями», розповів Юрій.

Цьогоріч у проєкті «Вертеп на Схід» взяли участь 16 людей – 9 студентів та випускників УКУ та 7 старшокласників з деокупованих сіл. Учасники ініціативи переконані, що попри різні традиції – Україна єдина. І це вони побачили у деокупованих селах. Вони й надалі будуть продовжувати розвивати рідні традиції.

Студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину