«Вертеп на Схід»: студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину

Студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину.Там вони провели понад 60 виступів.
Про це повідомили в ОВА, передає НСН.
Протягом 7 днів львів’яни колядували у таких селах, як: Іванчуківка, Веселе, Чистоводівка, Липчанівка та Павлівка на Ізюмщині Як розповів координатор проекту «Вертеп на схід» Юрій Мурин, цьогоріч активісти вирішили поїхати на деокуповані території і провести спільний вертеп з місцевими дітьми.
«Ми хотіли показати людям з деокупованих територій традиційний вертеп, щоб вони познайомилися з нашими українськими різдвяними традиціями», розповів Юрій.
Цьогоріч у проєкті «Вертеп на Схід» взяли участь 16 людей – 9 студентів та випускників УКУ та 7 старшокласників з деокупованих сіл. Учасники ініціативи переконані, що попри різні традиції – Україна єдина. І це вони побачили у деокупованих селах. Вони й надалі будуть продовжувати розвивати рідні традиції.
Студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину
«Ми заздалегідь домовлялися зі старостою села, щоб попередити мешканців. Люди записувалися в чергу ще до нашого приїзду. Приємно здивувало позитивне ставлення людей, навіть давали гостинці та гроші, які ми спрямовували на допомогу військовим, а це 26 тисяч гривень. Сподіваємося, наступного року місцеві мешканці самі організують вертеп», додав Юрій Мурин