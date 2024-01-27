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«Вертеп на Схід»: студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину

Журналіст
студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину

Студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину.Там вони провели понад 60 виступів.

Про це повідомили в ОВА, передає НСН.

Протягом 7 днів львів’яни колядували у таких селах, як: Іванчуківка, Веселе, Чистоводівка, Липчанівка та Павлівка на Ізюмщині Як розповів координатор проекту «Вертеп на схід» Юрій Мурин, цьогоріч активісти вирішили поїхати на деокуповані території і провести спільний вертеп з місцевими дітьми.

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«Ми хотіли показати людям з деокупованих територій традиційний вертеп, щоб вони познайомилися з нашими українськими різдвяними традиціями», розповів Юрій.

Цьогоріч у проєкті «Вертеп на Схід» взяли участь 16 людей – 9 студентів та випускників УКУ та 7 старшокласників з деокупованих сіл. Учасники ініціативи переконані, що попри різні традиції – Україна єдина. І це вони побачили у деокупованих селах. Вони й надалі  будуть продовжувати розвивати рідні традиції.

Студенти зі Львова їздили із колядою на деокуповану Харківщину

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 «Ми заздалегідь домовлялися зі старостою села, щоб попередити мешканців. Люди записувалися в чергу ще до нашого приїзду. Приємно здивувало позитивне ставлення людей, навіть давали гостинці та гроші, які ми спрямовували на допомогу військовим, а це 26 тисяч гривень. Сподіваємося, наступного року місцеві мешканці самі організують вертеп», додав Юрій Мурин

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