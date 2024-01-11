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Євробачення – 2024: оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору

Журналіст
Євробачення – оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору

11 січня оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору Євробачення. Їх виступ відбудеться вже 3 лютого.

Про це повідомили на сайті «Суспільне».

За право представляти Україну на Євробаченні будуть боротися 11 учасників:

  • ЯКТАК – «Лалалам»
  • ІНГРЕТ – «Зберігач»
  • NAZVA – «Слов’янська англійська»
  • ANKA – «Палала»
  • Дерево – «Нескінченний ланцюг»
  • alyona alyona & Jerry Heil – «Тереза & Марія»
  • МЕЛОВИН – «МРІЙНИК»
  • SKYLERR – «Час іде»
  • Ziferblat – «Місце, яке я називаю будинком»
  • ЯГОДИ – «Цунамія»
  • НАХАБА – «СКЛАДИ»

Євробачення – 2024: оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору

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Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а великий фінал на 11 травня.

 

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