11 січня оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору Євробачення. Їх виступ відбудеться вже 3 лютого.
Про це повідомили на сайті «Суспільне».
За право представляти Україну на Євробаченні будуть боротися 11 учасників:
- ЯКТАК – «Лалалам»
- ІНГРЕТ – «Зберігач»
- NAZVA – «Слов’янська англійська»
- ANKA – «Палала»
- Дерево – «Нескінченний ланцюг»
- alyona alyona & Jerry Heil – «Тереза & Марія»
- МЕЛОВИН – «МРІЙНИК»
- SKYLERR – «Час іде»
- Ziferblat – «Місце, яке я називаю будинком»
- ЯГОДИ – «Цунамія»
- НАХАБА – «СКЛАДИ»
Євробачення – 2024: оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору
Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а великий фінал на 11 травня.
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