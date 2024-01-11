11 січня оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору Євробачення. Їх виступ відбудеться вже 3 лютого.

Про це повідомили на сайті «Суспільне».

За право представляти Україну на Євробаченні будуть боротися 11 учасників:

ЯКТАК – «Лалалам»

ІНГРЕТ – «Зберігач»

NAZVA – «Слов’янська англійська»

ANKA – «Палала»

Дерево – «Нескінченний ланцюг»

alyona alyona & Jerry Heil – «Тереза & Марія»

МЕЛОВИН – «МРІЙНИК»

SKYLERR – «Час іде»

Ziferblat – «Місце, яке я називаю будинком»

ЯГОДИ – «Цунамія»

НАХАБА – «СКЛАДИ»

Євробачення – 2024: оголосили порядок виступів у фіналі нацвідбору

Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а великий фінал на 11 травня.