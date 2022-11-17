Стрілянини на «Південмаш»: суд ухвалив обвинувальний акт підозрюваному нацгвардійцю

16 листопада суд ухвалив обвинувальний акт підозрюваному нацгвардійцю в справі стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі. Артемія Рябчука звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох та більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженню зі зброєю. Повідомляє NNS.

До Красногвардійського суду адвокатка Таміла Ульянова подала заяву проханням випустити підозрюваного зі скляного боксу. У ньому останній перебуває під час суду та клопотання провести повторні експертизи у справі. Суд заслухав заперечення потерпілих.

«Я вважаю, що у справі були вже дві експертизи й там було встановлено, що психологічний стан підопічного нормальний. Додаткову, я вважаю, відхилити, бо, на мою думку, це адвокат тільки тягне час», сказала потерпіла Вікторія Лебединець.

Суд ухвалив обвинувальний акт підозрюваному нацгвардійцю

Після цього клопотання про повернення обвинувального акту на доопрацювання подала адвокатка Рябчука Таміла Ульянова. Але його не задовольнили. Підозрюваний Артемій Рябчук перебуватиме під вартою до 17 грудня 2022 року.

Нагадаємо, вніч на 27 січня на заводі «Південмаш» в Дніпрі стралася масова стрілянина. Нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв 5 осіб. Ще 5 осіб отримали поранення. Нацгвардійця затримали у той же день, через декілька годин після стрілянини.

Джерело – “Суспільне Дніпро”

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