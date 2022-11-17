Гаазький суд ухвалив вердикт щодо збитого малазійського Боїнгу MH17 і сьогодні, 17 листопада, зачитує рішення, передає NNS.

Гаазький суд ухвалив рішення, щодо збитого малазійського Боїнгу MH17 17 липня 2014 року, коли загинули 298 осіб. У вироку зазначаєтьcя, що пасажирський лайнер був збитий ракетою із ЗРК «Бук», запущеною з боку території, що була під контролем проросійських сепаратистів. Про це повідомляє The Guardian.

«Нідерландський суд зачитує вердикт у справі над трьома росіянами та українцем у справі про збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17 над Україною в 2014 році, в результаті якого загинуло 298 пасажирів і членів екіпажу. Четверо підозрюваних – росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков) , Сергій Дубінський, Олег Пулатов та український сепаратист Леонід Харченко. Вони не з’явилися в суд на винесення вироку, оскільки відмовилися бути присутніми на судовому засіданні», – сказано у повідомлені.

Міжнародне розслідування встановило, що в літак влучила ракета, поставлена ​​Москвою, випущена з села, яке на той час утримували проросійські повстанці. Москва неодноразово заперечувала будь-яку відповідальність за інцидент. Зачитуючи вирок, головний суддя Хендрік Стінхейс сказав, що суд встановив, що MH17 був збитий російською ракетою БУК із сільськогосподарського поля на сході України.

Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17, ухвалив рішення про те, що так звана “Донецька народна республіка” була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року.

Про це заявив суддя Хендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду, що проходить у судовому комплексі Схіпхола, повідомляє кореспондент “Європейської правди”.

“Починаючи з середини травня 2014 склалася ситуація, за якої Росія мала так званий загальний контроль на території так званої ДНР”, – заявив він.

Пояснюючи, чому суд вирішив, що такий контроль мав місце, суддя Стейнхаус нагадав, що “багато (з бойовиків та представників самопроголошеної влади “ДНР”) мали російське громадянство, багато хто раніше був причетний до Збройних сил РФ”.

Окремо суд наголосив, що самопроголошена влада у Донецьку отримувала політичні та військові вказівки з Москви, що підтверджують докази зібрані Спільною слідчою групою, включаючи перехоплення телефонних розмов.

“(Призначений росіянами так званий керівник уряду “ДНР” Олександр) Бородай майже щоденно зв’язувався з (помічником президента РФ на той час Владиславом ) Сурковим, і Бородай називав Суркова “нашою людиною в Кремлі”, – пояснив суддя, наголосивши також, що у переговорах йшлося про участь Кремля у призначенні на посади в так званому “уряді ДНР”. Також в РФ надавали військову підтримку бойовикам “ДНР”, керували військовими діями, тощо. “Звіти про війські дії надавалися до Москви” “Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. При цьому він говорив, хоче поговорити з “начальником”, хоча сам є найвищою посадовою особою ДНР”, – додав суддя.

На підставі цього суд вважає незаперечним контроль Росією на непідконтрольній Києву території Донбасу.

Прокуратура вимагала довічного ув’язнення та ордера на арешт чотирьох чоловіків, які залишаються на волі. Ніхто з чоловіків не з’явився в суді, і лише Пулатов вирішив призначити адвокатів, які не визнали своєї провини.

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