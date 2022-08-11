США підтримали створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Відповідну заяву зробив представник Держдепартаменту.

Сполучені Штати підтримують ідею створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції після бойових дій за участю російських і українських збройних сил. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

“Бойові дії поблизу атомної станції небезпечні і безвідповідальні – і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і повернути повний контроль Україні, а також підтримати заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції”, сказав представник Держдепу.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення військової діяльності поблизу Запорізької атомної електростанції в Україні.

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