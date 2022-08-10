Вдесятеро гірше за Чорнобиль: у разі вибуху на ЗАЕС доведеться відселити всю Запорізьку область

У державній агенції з управління зоною відчуження порахували, що буде, якщо окупанти не припинять ядерного шантажу і трагедія на замінованій нині ЗАЕС таки станеться.

Нині в шести енергоблоках Запорізької АЕС та на майданчику відпрацьованого ядерного палива – 18 тисяч паливних збірок. Це такі собі уранові дрова для виробництва струму, передає NNS з посиланням на ТСН.

Для порівняння – на 4-му реакторі в Чорнобилі було тільки 2000. Аварія на ЧАЕС призвела до радіоактивного зараження в радіусі 30 кілометрів. Постраждали понад п’ять тисяч квадратних кілометрів сільгоспугідь та стільки ж кілометрів лісів. У разі вибуху на станції в Енергодарі – зона відчуження розтягнеться на тридцять тисяч квадратних кілометрів – це вся Запорізька область.

Там не можливо буде ані жити, ані вести господарство наступні сто тисяч років. У перші години чорнобильської катастрофи загинули три десятки людей, а 600 тисяч, які упродовж кількох років були задіяні у ліквідації катастрофи, отримали високі дози радіації.

Для того, щоб усунути потенційні наслідки на ЗАЕС, підрахували фахівці, треба понад мільйон осіб. Загиблих може бути десятки тисяч.

У 86-му з Прип’яті та навколишніх сіл евакуювали більш як сто тисяч людей, тут доведеться переселити два мільйони, прогнозують в агенції. Там припускають, викид радіоактивного цезію в небезпечній кількості для усього живого, ґрунтів, водойм вкриє Україну. І полетить далі. Залежно від погоди, або на Європу, або на Білорусь та Росію.

Країна, яка нині тримає у заручниках працівників Запорізької атомної станції і погрожує усьому світу наступною ядерною катастрофою, має за це відповідати. На цьому наголошує прем’єр-міністр України – Денис Шмигаль.

«Росія повинна отримати статус держави — спонсора тероризму. Про це ми говоримо з усіма партнерами, і перш за все зі Сполученими Штатами, де така ініціатива вже здобула підтримку Конгресу. Від імені Уряду також хочу закликати світ вплинути на Росію, аби її військові негайно покинули територію атомної станції, прилеглі території та місто Енергодар. Адже наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, але і весь світ», зазначив він.

ЗАЕС намагаються перепідключити до Криму – Енергоатом