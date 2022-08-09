ЗАЕС намагаються перепідключити до Криму – Енергоатом

ЗАЕС намагаються перепідключити до Криму. Окупанти планують повністю знеструмити атомну електростанцію.

Російські окупанти намагаються реалізувати план перепідключення Запорізької атомної електростанції до окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону 9 серпня заявив голова Енергоатому Петро Котін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Корреспондент”.

“Фактично з четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Спочатку там почалося з того, що персонал Росатому передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму, і першою передумовою цієї програми є фактично тяжке пошкодження ліній зв’язку станції з енергосистемою України”, сказав він.

Саме цей сценарій реалізовується останні три дні, коли на ЗАЕС було пошкоджено три лінії електропередачі. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, а це небезпечно для роботи АЕС. Він пояснив, що для переключення ЗАЕС на Крим окупанти мають повністю знеструмити її та південні території України.