ЗАЕС намагаються перепідключити до Криму – Енергоатом

ЗАЕС намагаються перепідключити до Криму. Окупанти планують повністю знеструмити атомну електростанцію.
Російські окупанти намагаються реалізувати план перепідключення Запорізької атомної електростанції до окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону 9 серпня заявив голова Енергоатому Петро Котін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Корреспондент”.
“Фактично з четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Спочатку там почалося з того, що персонал Росатому передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму, і першою передумовою цієї програми є фактично тяжке пошкодження ліній зв’язку станції з енергосистемою України”, сказав він.
Саме цей сценарій реалізовується останні три дні, коли на ЗАЕС було пошкоджено три лінії електропередачі. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, а це небезпечно для роботи АЕС. Він пояснив, що для переключення ЗАЕС на Крим окупанти мають повністю знеструмити її та південні території України.
“Саме це прописано в програмі, і після того, як усе це гаситься, вони знову починають заживлювати області від підстанції в Джанкої, потім поступово доходитимуть до Каховської, і від неї вже заживлюватимуть Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми – вона залишиться на російській частоті”, сказав він.
Голова Енергоатому також пояснив небезпеку від повного знеструмлення ЗАЕС.
“Бо всі 20 дизель-генераторів на Запорізькій АЕС включаться, і якщо будуть якісь відмови цього обладнання, це загрожуватиме розплавленням активних зон реактора”, пояснив він.
За словами Котіна, ситуація на Запорізькій АЕС вже близька до передаварійної на японській Фукусімі-1 у 2011 році.
“На ЗАЕС ми від цієї першої стадії Фукусіми-1 вже дуже близько, бо там тільки одна лінія. Як тільки вона відключиться, станція перейде на дизелі, і після цього все залежатиме від надійності їхньої роботи і достатності того палива, яке там є для дизелів на ЗАЕС”, сказав він.