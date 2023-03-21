Скандал у київському спортклубі: військових не пустили у душ















У київському спортклубі виник скандал. Захисників України не пустили у душ. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheВest.

За словами жінки, що супроводжувала військових, вони приїхали до столиці на два дні і їдуть до Бахмута. Відео зі столичного спортклубу опублікували в TikTok і авторка публікації повідомила, що підійшла на рецепцію з проханням пустити військових у душ. Вона пояснила, що хлопці у Києві проїздом та їдуть до зони бойових дій. Однак вона отримала відмову.

Скандал у столичному спортклубі: відео

У коментарях спалахнув справжній скандал. Одні користувачі обурювалися, що в душ не пустили захисників України, а інші обрушилися на саму жінку, яка звернулася до спортклубу з відповідним проханням.

Головна героїня відео стала швидко популярною у соціальній мережі. Проте у вказаний спортклуб журналісти сходили. Однак з’ясувати, що сталося насправді, їм не вдалося. Дівчина-адміністратор дуже швидко пішла і не з’являлася на робочому місці понад годину. За деякий час до журналістів вийшов представник служби безпеки спортивного закладу.

Він підтвердив, що справді приходила якась жінка та “щось хотіла, вимагала”. Однак жодного офіційного запиту вона не надала. Співробітник безпеки також зазначив, що якби був лист від військового командування, то у безплатній допомозі ніхто відмовляти б не став.

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