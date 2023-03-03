«Рублі, гривні – це одне і те ж»: в Одесі стався черговий мовний скандал

В Одесі стався черговий мовний скандал. В одному з готелів міста відвідувачка обурилася тим, що персонал спілкується українською мовою. Повідомляє НСН з посиланням на сайт Thebest.

Жінка прийшла до готелю і була здивована тим, що персонал розмовляє українською мовою. Гостя була обурена таким і намагалася запевнити всіх, що державна мова зараз «не модно», а всі співробітники готелю просто «перевзулися».

Пані «Одеса-мама» заявила, що з дитячого садочка розмовляє російською, а державна мова України – «це колгосп». Жінка також припустила, що персонал готелю приїжджий, оскільки розмовляє не “по-одеськи”:

«Дівчатка! Ну що ви, перевзулися? Ну соромно! І що ви, з пацанами так ось зустрічаєтеся, і кажете: “Я хочу тебе”? Ну це ж колгосп!», сказала гостя.

В Одесі стався черговий мовний скандал: відео

Під час обговорення меню на сніданок пані переплутала гривні з рублями й заявила, що ніякої різниці між ними немає:

«Тобто нам не принесуть абощо тільки на 200 рублів?», запитала гостя.

Працівниці готелю виправили її, сказавши, що у них “гривні, а не рублі”. У відповідь жінка заявила, що ці дві валюти “одне й те саме”. Після того, як мовний скандал прославився у мережі, жіночка несподівано згадала українську. Вона записала відеовибачення за те, що плутає рублі з гривнею і пояснила, що немає нічого проти українського.

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