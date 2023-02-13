В Кропивницькому «Сільпо» жінку назвали нацисткою через прохання обслуговувати державною мовою

В Кропивницькому СІЛЬПО російськомовна касирка назвала жінку нацисткою через прохання останньої обслуговувати її українською. Про це розповіла у Фейсбуці учасниця подій Надія Паливода, передає НСН.
За словами жінки, адміністрація «Сільпо» вже відреагувала на ситуацію.
Нижче – розповідь Надії Паливоди «без купюр»
“Ось і настав той день, коли мене назвали нацисткою. Сталося це, хто б міг подумати, в кропивницькому Сільпо.
Там я попросила касирку на касі обслуговувати мене українською мовою. А таке от почула у відповідь.
Точніше, діло було так:
– Пакєт нужен?
– Ні, не потрібен, – думаю, може за звичкою говорить російською, а почує, що я українською – і перейде.
– Дісконтная карточька єсть?
– Ні, дисконтної карточки в мене НЕМАЄ, – я почала трохи підбішуватись. –
Я чого ви не обслуговуєте покупців українською мовою? Може, вас тут вже окупували, а я не в курсі.- Я ничего нє буду отвєчать на етот вопрос, ето мойо лічноє дєло, на каком язикє я говорю.
– (шо????) Ні, це не ваше лічне дєло, бо вийшов закон України, який зобов’язує працівників у громадських місцях і в сфері торгівлі спілкуватися українською.
– Ну так ето нацизм.
Краєм ока я побачила, що сусідня касирка смикає її за рукав, але було пізно, Остапа понесло.
– Нацизм?? За те, що прошу в Україні обслуговувати українською – це нацизм??
– Да, а ви – нацистка!
Тут зі мною від здивування трапилося відвисання щелепи, розширення очей і різкий приплив крові в лице.
Я пішла до виходу і гарячково намагалася згадати, що робити в цій ситуації – викликати мовного омбудсмена, а де той мовний омбудсмен… Чула поради, що треба зафіксувати правопорушення, а як його зафіксувати…
Біля магазина стояла група наших військових, я в стані афекту пішла до них і стала розказувати:
– Уявляєте, ви там на фронті воюєте, життям ризикуєте, а тут – в ЦЕНТРІ України – мене назвали нацисткою, бо я попросила говорити українською! Не на сході російськомовному, а в ЦЕНТРІ України!!!
Ці наші котики покивали, підтримали і – як типові чоловіки – порахували, що я саме в них прошу розрулити цю ситуацію (звісно ні), тому навперебій стали казати:
– Сонечко, ми маємо право відкривати вогонь тільки по кa*aпaх. А тут ні, не маємо права (причому вони цілком серйозно).
Мене це добряче насмішило, я вернулася в Сільпо і викликала адміністратора.
При цьому підійшов ще один хлопець, учасник цієї ж черги, підтвердив, що він все чув і що він теж в шоці.
Він сказав, що коли я пішла, касирка ще й потім на всю чергу заявила:
– Через таких как она – война в странє.
– Війна в країні через таких, як ви, – сказав їй хлопець.
Адміністраторка всіляко вибачалася, що давайте замнемо цей прикрий інцидент, а може по чашці кави і т.п.
Що всі працівники в них знають про Закон України про спілкування українською, і всі знають українську, запевняла вона.
Які будуть вжиті заходи, так толком і не пояснила.
Не покидає відчуття сюрреалізму. Не віриться, що насправді це відбувається»
Згодом Надія додала, що вона поскаржилася в офіс мовного омбудсмена і залишила скаргу на гарячій лінії «Сільпо». Від адміністрації компанії навіть отримала відповідь – касирку пообіцяли звільнити.
В Кропивницькому СІЛЬПО жінку назвали нацисткою: відповідь адміністрації компанії
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