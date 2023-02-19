Мовний скандал в одеському кафе: нові подробиці

Мовний скандал в одеському кафе обурив всю Україну. В цей заклад вже завітали правоохоронці разом з уповноваженим із захисту державної мови, передає НСН.

В одному у з кафе Одеси відвідувачці не лише відмовили в обслуговуванні українською, а й вигнали з кав’ярні, тому що вимагала дотримання мовного закону. Власник закладу заявив, що він звик спілкуватись російською. Те, що жінка почула далі, змусило її звернутись до поліції.

Жінка, на ім’я Людмила говорить, що саме цей заклад для вечері обрала не випадково. Дівчина – член громадської організації, яка має за мету перевірку дотримання мовного закону. У цій кав’ярні, каже вона, мовного закону дотримуватись навіть не збиралися.

«Обслуговували мене також російською мовою, і коли я зробила зауваження офіціанту, він сказав фразу, яку я часто чую: «Якщо ви мене попросите, я можу спілкуватися з вами українською», розповідає дівчина

Офіціант дійсно перейшов на українську, але власника кав’ярні це неабияк обурило. Чоловік не лише навідріз відмовився перейти на державну, але й в лоба відвідувачі заявив, що заклад зачиняється, та виставив її за двері.

Мовний скандал Людмила зафільмувала на телефон і виклала у соцмережу. Каже, чоловік не лише відмовлявся спілкуватись українською, а й фактично цитував російську пропаганду.

«Вони сказали, що не збираються нічого змінювати, вони не збираються надавати послуги українською мовою. Наративи, які далі я почула були прям по методичках пропаганди: «Одеса – це російське місто, де спілкуються російською мовою, одесити – це окрема нація, яка спілкується російською», говорить Людмила.

Жінка звернулась до поліції. Відео мовного скандалу, який вона оприлюднила у соцмережі, обурило тисячі користувачів по всій країні, які переважно підтримали дописувачку. До закладу навідалися правоохоронці та Уповноважена з захисту державної мови. З власником провели профілактичну бесіду та склали адмінпротокол.

«Меню вони переклали вже українською. Водночас меню, яке я бачила, написане крейдою на дошці, воно було російською і надалі власник своєї провини як такої не визнає. Будемо бачити, чи порушення будуть повторюватись», розповіла Уповноважена з захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Мовний скандал в одеському кафе: відео

За порушення закону та свої скандальні заяви власник кав’ярні так і не попросив вибачення. Він продовжує наполягати, що українська не є обов’язковою.

«В Одесі більшість людей говорить російською мовою, так історично склалося, це багатонаціональне місто, я можу говорити українською мовою, але якщо я говорю насилу, навіщо її перекручувати», запевнив власник кав’ярні.

Меню закладу після скандалу передрукували українською і це єдине, що змінилося з кав’ярні. Власнику загрожує штраф – від трьох з половиною до восьми тисяч гривень, але в поліції уважно вивчають усе відео інциденту. Якщо заяви власника кав’ярні матимуть ознаки державної зради, то справу перекваліфікують і це буде вже кримінальна відповідальність.

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