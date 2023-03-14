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Шиють ляльки-вуду та збирають кошти для ЗСУ: зворушлива історія з Гостомеля

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ляльки-вуду

У Гостомелі волонтери шиють ляльки-вуду російських окупантів та збирають кошти для ЗСУ. Власноруч зроблений товар, вони продають по всьому світу. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Волонтерки створили оригінальний авторський артпроєкт — ляльки-вуду ручної роботи, які вони назвали орки-вуду, пошиті з трофейної російської форми.

Шиють ляльки-вуду та збирають кошти для ЗСУ

ляльки-вуду

Кошти від продажу ляльок волонтери витрачають на закупівлю необхідних для військових речей, парафіну для виготовлення свічок, відправку посилок для бійців. Кожна лялька унікальна, вона пошита з трофейної військової форми росіян, яку волонтерам передають українські бійці, вдячні за допомогу.

ляльки-вуду

У ляльок надірвані або відірвані кінцівки, закривавлені голови, вивернуті кишки, поранення у тулуб тощо, ляльку можна підвісити на зашморг в автомобілі, втикати в неї голки тощо. Власне, вони можуть стати чудовою візуалізацією вірша-закляття «Буде тобі, враже» Людмили Горової. Саме її слова перетворила на популярну пісню співачка Енджі Крейда. Орків-вуду можна придбати на сайті за посиланням.

Ляльки-вуду коштують $45. Розсилка можлива по всьому світу. Готову ляльку загортають у чорні мусорні пакети й додають етикетку із написом “Русский воєнний корабль”.

ляльки-вуду

Автор ляльок-вуду Орк Мар’яна до війни працювала тренером з самооборони та бразильського джиу-джитсу, а до цього редактором-мистецтвознавцем і головним редактором журналу.

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Шиють ляльки-вуду та збирають кошти для ЗСУ: зворушлива історія з Гостомеля Встановити додаток

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