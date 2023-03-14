Шиють ляльки-вуду та збирають кошти для ЗСУ: зворушлива історія з Гостомеля

У Гостомелі волонтери шиють ляльки-вуду російських окупантів та збирають кошти для ЗСУ. Власноруч зроблений товар, вони продають по всьому світу. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Волонтерки створили оригінальний авторський артпроєкт — ляльки-вуду ручної роботи, які вони назвали орки-вуду, пошиті з трофейної російської форми.

Шиють ляльки-вуду та збирають кошти для ЗСУ

Кошти від продажу ляльок волонтери витрачають на закупівлю необхідних для військових речей, парафіну для виготовлення свічок, відправку посилок для бійців. Кожна лялька унікальна, вона пошита з трофейної військової форми росіян, яку волонтерам передають українські бійці, вдячні за допомогу.

У ляльок надірвані або відірвані кінцівки, закривавлені голови, вивернуті кишки, поранення у тулуб тощо, ляльку можна підвісити на зашморг в автомобілі, втикати в неї голки тощо. Власне, вони можуть стати чудовою візуалізацією вірша-закляття «Буде тобі, враже» Людмили Горової. Саме її слова перетворила на популярну пісню співачка Енджі Крейда. Орків-вуду можна придбати на сайті за посиланням.

Ляльки-вуду коштують $45. Розсилка можлива по всьому світу. Готову ляльку загортають у чорні мусорні пакети й додають етикетку із написом “Русский воєнний корабль”.

Автор ляльок-вуду Орк Мар’яна до війни працювала тренером з самооборони та бразильського джиу-джитсу, а до цього редактором-мистецтвознавцем і головним редактором журналу.

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