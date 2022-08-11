Російські окупанти знову обстріляли ЗАЕС і території поблизу атомного об’єкта. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав.

11 серпня рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію.

Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Енергоатом”.

Зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.

Ще п’ять «прильотів» сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести «перезмінку». Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам.

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