Займала половину живота: у Львові медики успішно провели складну операцію дитині

Медики Львова успішно провели складну операцію. У 12-річної дівчинки вони видалили велике новоутворення, передає НСН.

Як розповідають лікарі, минулого року у старшої сестрички Надійки також виявили схожу патологію й успішно прооперували. Але вже в грудні минулого року до гінекологів звернулися батьки вже з молодшою донькою. Дівчинка скаржилась на різке збільшення живота.

Медики успішно провели складну операцію

«Живіт виріс раптово, буквально на очах. У ньому був ніби м’ячик. Надя жартувала, що вона може перекочувати його як у футболі», розповіла мама дівчинки.

Але ніяких інших симптомів у дівчинки не було. Після обстеження і встановлення діагнозу їй провели операцію. З’ясувалось, що пухлина займала пів черевної порожнини.

Операція була комбінована, з використанням лапароскопічного і відкритого методів. Яєчник з пухлиною довелося видалити, але інший яєчник – здоровий. Медики зазначають, що результати патогістологічного дослідження пухлини будуть позитивні. Тому після реабілітації їх пацієнтка зможе стати щасливою мамою, коли стане дорослою.

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