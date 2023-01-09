З тіла військового дістали гранату, яка не розірвалась (фото)

Військові лікарі дістали гранату з тіла пораненого військовослужбовця. Операція проводилась в присутності саперів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook, передає НСН.

Йдеться про гранату ВОГ, яка потрапила українському захиснику у ділянку грудей і чудом не розірвалась. Втім медики успішно витягнули її і врятували воїну життя.

Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.

Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу, повідомила Маляр.

Операцію проводив один із найдосвідченіших хірургів ЗСУ Андрій Верба у присутності саперів, які страхували безпеку медперсоналу. При цьому оперативне виручання відбувалось без електрокоагуляції («припікання» рани), оскільки граната могла здетонувати у будь-який момент.

Це приємний шок. Не кожне поранення у ділянці серця є смертельним. Операція пройшла успішно, а пораненого військовослужбовця вже відправили на подальшу реабілітацію та відновлення, написала Ганна Маляр.

ВОГ — боєприпас для гранатометів різних типів, що поєднує в собі гранату та метальний заряд у гільзі. Час самоліквідації становить не менше 14 секунд.

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