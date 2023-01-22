5 /5
Based on 5 ratings
2
Реклама
Тег:
2

Підготовка до УЗД черевної порожнини

Дата 🕑 2 хв.
Підготовка до УЗД черевної порожнини
Національна служба новин - NNS

Коли печія та біль у животі заважають жити, слід обстежити органи, які приймають участь в обміні речовин. Першим пунктом діагностики виступає УЗД органів черевної порожнини.

Що таке УЗД органів черевної порожнини

До області черевної порожнини відносяться такі важливі органи:

  • печінка;
  • жовчний міхур;
  • нирки та наднирники;
  • підшлункова залоза;
  • селезінка.

Вони приймають участь у перетравленні їжі, відіграють роль в імунному захисті організму та є безпосередніми учасниками обміну речовин. Щоб заглянути всередину цих структур та оцінити їх роботу, призначають УЗД органів черевної порожнини.

Показання

УЗД органів черевної порожнини слід зробити у таких випадках:

  • біль в животі та підребер’ї;
  • метеоризм та відчуття важкості в шлунку;
  • печія і гіркий присмак в роті;
  • відрижка;
  • порушення апетиту, його відсутність;
  • нудота та періодичні блювання;
  • біль у спині (в області нирок).

Що показує УЗД органів черевної порожнини

УЗД органів черевної порожнини може показати:

  • запалення в органах, які обстежуються;
  • поліпи та новоутворення;
  • кісти;
  • холецистит;
  • панкреатит;
  • жовчнокам’яну хворобу;
  • травми та пошкодження внутрішніх органів;
  • розміри та структуру органів.

Підготовка до УЗД органів черевної порожнини

УЗД органів черевної порожнини — діагностика, яка потребує спеціальної підготовки. Вона потрібна, щоб дослідження було ефективним та показовим. Рекомендації перед УЗД органів черевної порожнини наступні:

  1. Дотримуйтесь дієти. Шлунок на момент обстеження повинен бути порожнім від газів. Тому слід уникати продуктів, які підвищують їх утворення.
Не можна їсти перед УЗДМожна їсти перед УЗД
горох, та бобові;

квашена капуста;

свіжі фрукти;

хлібобулочні вироби;

молочні продукти з високим вмістом жиру;

жуйку та алкоголь;

сильногазовані напої.

каші без масла;

нежирне м’ясо;

риба;

запечені яблука;

яйця — 1-2 шт. в день;

сир низької жирності.

Дієту розпочніть за 2-3 дні до УЗД.

  1. Варто утриматись від паління тютюну напередодні обстеження. Зробіть це хоча б за 4 години до УЗД. Паління може спровокувати спазм шлунку, через це результати дослідження можуть бути хибними.
  2. Запишіться на УЗД на першу половину дня, краще — на ранок. Обстеження проводять на голодний шлунок, тому останній прийом їжі краще робити ввечері. Якщо УЗД проходить у другій половині дня, то утримуйтесь від їжі 5-7 годин. Виняток становлять вагітні жінки, малі діти, немовлята, люди з цукровим діабетом. Для них голодування неприпустимо. Тому можна зробити легкий перекус — йогурт, салат тощо.
  3. За 1,5 години до УЗД не пийте воду і напої. Проте УЗД органів черевної порожнини часто призначають паралельно із УЗД нирок та сечового міхура. В цьому випадку лікар порекомендує випити 1,5-2 л води перед процедурою, щоб наповнити сечовий міхур.

Якщо ви хочете зробити УЗД органів черевної порожнини в Києві на професійному обладнанні, звертайтесь до “Клініки Варта”. Інноваційна апаратура та професіоналізм лікарів роблять процедуру комфортною та якісною.

To Top