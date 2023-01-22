Підготовка до УЗД черевної порожнини

Коли печія та біль у животі заважають жити, слід обстежити органи, які приймають участь в обміні речовин. Першим пунктом діагностики виступає УЗД органів черевної порожнини.
Що таке УЗД органів черевної порожнини
До області черевної порожнини відносяться такі важливі органи:
- печінка;
- жовчний міхур;
- нирки та наднирники;
- підшлункова залоза;
- селезінка.
Вони приймають участь у перетравленні їжі, відіграють роль в імунному захисті організму та є безпосередніми учасниками обміну речовин. Щоб заглянути всередину цих структур та оцінити їх роботу, призначають УЗД органів черевної порожнини.
Показання
УЗД органів черевної порожнини слід зробити у таких випадках:
- біль в животі та підребер’ї;
- метеоризм та відчуття важкості в шлунку;
- печія і гіркий присмак в роті;
- відрижка;
- порушення апетиту, його відсутність;
- нудота та періодичні блювання;
- біль у спині (в області нирок).
Що показує УЗД органів черевної порожнини
УЗД органів черевної порожнини може показати:
- запалення в органах, які обстежуються;
- поліпи та новоутворення;
- кісти;
- холецистит;
- панкреатит;
- жовчнокам’яну хворобу;
- травми та пошкодження внутрішніх органів;
- розміри та структуру органів.
Підготовка до УЗД органів черевної порожнини
УЗД органів черевної порожнини — діагностика, яка потребує спеціальної підготовки. Вона потрібна, щоб дослідження було ефективним та показовим. Рекомендації перед УЗД органів черевної порожнини наступні:
- Дотримуйтесь дієти. Шлунок на момент обстеження повинен бути порожнім від газів. Тому слід уникати продуктів, які підвищують їх утворення.
|Не можна їсти перед УЗД
|Можна їсти перед УЗД
|горох, та бобові;
квашена капуста;
свіжі фрукти;
хлібобулочні вироби;
молочні продукти з високим вмістом жиру;
жуйку та алкоголь;
сильногазовані напої.
|каші без масла;
нежирне м’ясо;
риба;
запечені яблука;
яйця — 1-2 шт. в день;
сир низької жирності.
Дієту розпочніть за 2-3 дні до УЗД.
- Варто утриматись від паління тютюну напередодні обстеження. Зробіть це хоча б за 4 години до УЗД. Паління може спровокувати спазм шлунку, через це результати дослідження можуть бути хибними.
- Запишіться на УЗД на першу половину дня, краще — на ранок. Обстеження проводять на голодний шлунок, тому останній прийом їжі краще робити ввечері. Якщо УЗД проходить у другій половині дня, то утримуйтесь від їжі 5-7 годин. Виняток становлять вагітні жінки, малі діти, немовлята, люди з цукровим діабетом. Для них голодування неприпустимо. Тому можна зробити легкий перекус — йогурт, салат тощо.
- За 1,5 години до УЗД не пийте воду і напої. Проте УЗД органів черевної порожнини часто призначають паралельно із УЗД нирок та сечового міхура. В цьому випадку лікар порекомендує випити 1,5-2 л води перед процедурою, щоб наповнити сечовий міхур.
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