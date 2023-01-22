Підготовка до УЗД черевної порожнини

Коли печія та біль у животі заважають жити, слід обстежити органи, які приймають участь в обміні речовин. Першим пунктом діагностики виступає УЗД органів черевної порожнини.

Що таке УЗД органів черевної порожнини

До області черевної порожнини відносяться такі важливі органи:

печінка;

жовчний міхур;

нирки та наднирники;

підшлункова залоза;

селезінка.

Вони приймають участь у перетравленні їжі, відіграють роль в імунному захисті організму та є безпосередніми учасниками обміну речовин. Щоб заглянути всередину цих структур та оцінити їх роботу, призначають УЗД органів черевної порожнини.

Показання

УЗД органів черевної порожнини слід зробити у таких випадках:

біль в животі та підребер’ї;

метеоризм та відчуття важкості в шлунку;

печія і гіркий присмак в роті;

відрижка;

порушення апетиту, його відсутність;

нудота та періодичні блювання;

біль у спині (в області нирок).

Що показує УЗД органів черевної порожнини

УЗД органів черевної порожнини може показати:

запалення в органах, які обстежуються;

поліпи та новоутворення;

кісти;

холецистит;

панкреатит;

жовчнокам’яну хворобу;

травми та пошкодження внутрішніх органів;

розміри та структуру органів.

Підготовка до УЗД органів черевної порожнини

УЗД органів черевної порожнини — діагностика, яка потребує спеціальної підготовки. Вона потрібна, щоб дослідження було ефективним та показовим. Рекомендації перед УЗД органів черевної порожнини наступні:

Дотримуйтесь дієти. Шлунок на момент обстеження повинен бути порожнім від газів. Тому слід уникати продуктів, які підвищують їх утворення.

Не можна їсти перед УЗД Можна їсти перед УЗД горох, та бобові; квашена капуста; свіжі фрукти; хлібобулочні вироби; молочні продукти з високим вмістом жиру; жуйку та алкоголь; сильногазовані напої. каші без масла; нежирне м’ясо; риба; запечені яблука; яйця — 1-2 шт. в день; сир низької жирності.

Дієту розпочніть за 2-3 дні до УЗД.

Варто утриматись від паління тютюну напередодні обстеження. Зробіть це хоча б за 4 години до УЗД. Паління може спровокувати спазм шлунку, через це результати дослідження можуть бути хибними. Запишіться на УЗД на першу половину дня, краще — на ранок. Обстеження проводять на голодний шлунок, тому останній прийом їжі краще робити ввечері. Якщо УЗД проходить у другій половині дня, то утримуйтесь від їжі 5-7 годин. Виняток становлять вагітні жінки, малі діти, немовлята, люди з цукровим діабетом. Для них голодування неприпустимо. Тому можна зробити легкий перекус — йогурт, салат тощо. За 1,5 години до УЗД не пийте воду і напої. Проте УЗД органів черевної порожнини часто призначають паралельно із УЗД нирок та сечового міхура. В цьому випадку лікар порекомендує випити 1,5-2 л води перед процедурою, щоб наповнити сечовий міхур.

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