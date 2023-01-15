“Сподіваємося, що знайдемо когось ще”, – скільки триватиме рятувальна операція у Дніпрі розповів Філатов

У Дніпрі продовжують розбирати завали на місці влучання російської ракети в багатоповерхівку на житломасиві Перемога. Мер Дніпра Борис Філатов розповів, скільки ще триватиме рятувальна операція

Очікується, що рятувальна операція триматиме щонайменше до третьої ночі.

Про це повідомляє НСН з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Ударом зруйнувало два з вісімнадцяти під’їздів. На місці залишаються працювати рятувальники, медики та міські служби. З-під завалів продовжують діставати людей.

“Сподіваємося, що знайдемо когось ще. Наші прогнози, що закінчимо десь о 3-й ночі. Потреб немає ні в техніці, ні в людях. Працюють десятки одиниць комунальної техніки. Дуже велику допомогу надали наші рятувальники. Приїхала техніка, що працювала в Бородянці та у Миколаєві на розборах завалів. Я бачив, як дніпряни власноруч розбирали завали та відтягали автомобілі”, – сказав Філатов.

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Також для всіх, чиє житло пошкоджено, місто запропонувало тимчасовий прихисток у підготовлених місцях у школах і дитячому клубі. Утім, люди обрали роз‘їхатися по рідних і знайомих.

“Разом з цим, волонтери та прості люди принесли до створених пунктів підтримки дуже багато речей та їжі. Всього більш ніж достатньо. Тож наразі, всім, хто хоче допомогти, радять робити це адресно – якщо є контакт із кимось з постраждалих”, – додав мер міста.

14 січня росіяни під час масового обстрілу території України влучили в житловий будинок в Дніпрі, наразі кількість поранених перевалила за півсотні людей.

В результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

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