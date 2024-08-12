Пожежа на ЗАЕС: що зафіксувало МАГАТЕ

Як ми писали, 11 серпня сталася пожежа на ЗАЕС . Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного диму після численних вибухів.

Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ у мережі Х, передають Новини України – НСН.

«Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з Північної частини ЗАЕС після численних вибухів, як пролунали ввечері. Команда ЗАЕС повідомила про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику. Не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку», йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Пожежа на ЗАЕС 11 серпня

Нагадаємо, ввечері 11 серпня голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про те, що на градирні ЗАЕС сталася пожежа і виклав фото. На цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський та начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак.

За даними ДСНС України, станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано.

Пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відслідковують стан радіаційного фону.

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