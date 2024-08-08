Експерт з енергетичних питань розповів, що Україна може втратити Запорізьку АЕС. Доведеться компенсувати 6 гігаватів потужності атомної електростанції.

Питання будівництва додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС стає все більш актуальним через можливу втрату Запорізької АЕС для енергетичної системи України.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, передають “Новини України – НСН”.

Україна може втратити Запорізьку АЕС – деталі

За його словами, існує глибоке переконання, що окупанти, залишаючи станцію, зроблять усе можливе, щоб ускладнити її подальше відновлення. Незважаючи на те, що прямих руйнувань не передбачається, виведення станції з ладу може мати серйозні наслідки.

Втрата 6 гігаватів потужності Запорізької АЕС суттєво вплине на енергетичний баланс країни та можливості експорту електроенергії. Тому необхідно вже зараз шукати шляхи компенсації цих втрат.

В рамках чинних стратегічних документів передбачається розвиток атомно-відновлювального напрямку енергетики. Це включає забезпечення базової потужності за рахунок атомної генерації та маневрової потужності за допомогою станцій малої генерації на різних джерелах енергії.

Як відомо, уряд України ухвалив рішення про завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які уже готові на 75% та 25% відповідно.

Джерело: Апостроф.

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