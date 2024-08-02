На ЗАЕС останніми тижнями фіксують падіння рівня води у ставку-охолоджувачі. Ситуацію ускладнює спека.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

В агентстві зазначили, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, протягом останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі станції. Якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду.

На ЗАЕС фіксують зниження рівня води у ставку-охолоджувачі – в МАГАТЕ розповіли про ситуацію на станції

“Підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою”, – уточнили у МАГАТЕ.

Як зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зниження рівня води у ставку-охолоджувачах ЗАЕС є “потенційним джерелом занепокоєння”.

“Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції”, – додав він.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Росія в Україні утримує під своїм контролем найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Там окупанти неодноразово влаштовували провокації та звинувачували Україну в ударах по станції.

Так, 26 липня стало відомо, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС фіксували вибухи та стрілянину навколо станції.

При цьому наприкінці червня внаслідок обстрілу та пожежі біля ЗАЕС було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу.

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