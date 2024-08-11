Фото пожежі показав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передають “Новини України – НСН“.

Посадовиць підкреслив, що пожежа не на самій ЗАЕС, а на градирні.

Заспокойтесь будь ласка. Пожежа не на ЗАЕС, – написав Євтушенко

Пізніше він додав, що по неофіційній інформації, отриманій від джерел з протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Горить градирня ЗАЕС

Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації, – написав начальник нікопольської РВА

Він також оприлюднив дані моніторингу: радіаційний фон в нормі.

Що таке градирня?

Баштові градирні Запорізької АЕС мають найвищу охолоджуючу здатність, тому вкрай важливо підтримувати цей об’єкт у працездатному стані.

Баштові градирні розташовані на дамбі між ставком-охолоджувачем і там де раніше було Каховське водосховище. Поряд – насосна станція подачі води на градирні та зрошувальні басейни. Саме тут встановлені агрегати, що перекачують воду на баштовий охолоджувач.

Вода на баштові градирні подається на висоту 15 метрів та через систему зрошувачів, що розташовані по всій площі градирні, падає донизу. За рахунок витяжної башти назустріч воді всмоктується холодне повітря, відбувається теплообмін. Так і працює найбільш ефективний на сьогодні елемент охолодження.

На відео нижче – градирні ЗАЕС. Для розуміння того, що це таке.

Горить градирня ЗАЕС: що відомо

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