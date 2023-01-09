Одеська прикордонниця потрапила в гучний скандал: подробиці

На вихідних одеська прикордонниця Іванна Плантовська потрапила в гучний скандал. Новий рік вона провела у Парижі й виклала у соціальні мережі відверті світлини зі свого відпочинку, передає НСН.

На тлі Ейфелевої вежі пресофіцерка південного регіонального управління Державної прикордонної служби Плантовська позує у міні та ботфортах. Такі світлини розлютили українців, адже вони вважають недоречною таку поведінку держслужбовиці під час війни, оскільки зараз дуже багато українців захищають рідну Батьківщину у холодних окопах, віддають своє життя за світле майбутнє держави.

Пізніше Плантовська видалила обліковий запис у TikTok і закрила сторінку у Facebook. Але фотографії та скриншоти її записів залишилися.

Одеська прикордонниця потрапила в гучний скандал: фото

Що відомо про Плантовську?

Багато інформації про пресофіцерку в інтернеті немає. Але одне з відео в YouTube свідчить, що станом на 2015 рік вона навчалася в Національній академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, що у Хмельницькому.

Як пише NV, на своїй сторінці у Facebook Плантовська регулярно оприлюднювала дописи, які стосуються діяльності прикордонників, раділа звільненню прикордонниць із полону та показувала власне фото у військовій формі.

Відомо, що прикордонниця з Одеси захоплюється фітнесом, англійською мовою, співом та фотографією. На фото, що вона опублікувала, можна побачити дорогі машини та атрибути «солодкого життя». А відео для соцмереж скандальна пресофіцерка ДПСУ записувала під російську поп-музику.

Як відреагували у ДПСУ

Гучний скандал вже прокоментували в Держприкордонслужбі. Ймовірно, буде прийняте кадрове рішення щодо Іванни Плантовської.

«Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства», повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що йому прикро, коли більшість побратимів боронять країну та гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю.

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