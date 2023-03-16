На Тернопільщині чоловік їздить на дивані. Швидкість пересування – 10 кілометрів за годину. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

У Заліщиках на Тернопільської області чоловік їздить на дивані. Відео, на якому однією з вулиць міста рухається блакитний диван, опублікувала в фейсбуці Галина Українка.

На Тернопільщині чоловік їздить на дивані: відео

Відео зняте з салону автомобіля, який рухався в одному напрямку з чоловіком на дивані. На дивані сидів переселенець зі Слов’янська Аркадій Фішман. Він є автором цієї канапи на колесах. Швидкість пересування – 10 кілометрів за годину.

Відомо, що зараз диван перебуває на ремонті. Інформацію про це поширив в сторіс у фейсбуці вокаліст гурту “Медовий полин” Костянтин Дунець, який і ремонтує цей саморобний транспорт.

«Десятого березня хлопці взяли покататися диван і поламали його. Він зараз перебуває в мене на зберіганні», розповів Костянтин.

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