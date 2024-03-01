На Полтавщині стався землетрус: що відомо

Вночі 1 березня на Полтавщині стався землетрус. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає НСН.

Землетрус стався у Решетилівському районі Полтавської області, на захід від Полтави. Глибина епіцентру – 10 км, а магнітуда 3, 6.

За класифікацією землетрусів, ці підземні поштовхи належать до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у стані спокою всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

На Полтавщині стався землетрус

Подібні за силою землетруси в Полтавській області реєстрували і 2023 році: