На Полтавщині стався землетрус: що відомо

Вночі 1 березня на Полтавщині стався землетрус. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає НСН.
Землетрус стався у Решетилівському районі Полтавської області, на захід від Полтави. Глибина епіцентру – 10 км, а магнітуда 3, 6.
За класифікацією землетрусів, ці підземні поштовхи належать до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у стані спокою всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
На Полтавщині стався землетрус
Подібні за силою землетруси в Полтавській області реєстрували і 2023 році:
- 23 липня – магнітуда,26,
- 8 червня – магнітуда 3,7,
- 26 травня – магнітуда 3,5,
- 14 січня – магнітуда 2,7.
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