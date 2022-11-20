На Херсонщині відновлює роботу Державна міграційна служба: які послуги надаватимуть

На Херсонщині відновлює роботу Державна міграційна служба. Жителі трьох деокупованих громад вже можуть звертатися до відповідної установи. Повідомляє NNS.

Громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до Високопільського, Великоолександрівського та Нововоронцовського сектору державної міграційної служби. До того ж в області працює мінібус з двома мобільними робочими станціями. Найближчими днями там має відновити роботу електронна черга.

На Херсонщині відновлює роботу Державна міграційна служба

Консультації щодо відновлення паспортних даних можна отримати за телефонами:

Гаряча лінія УДМС України в Херсонській області: (095) 114-22-28;

Великоолександрівський сектор: (098) 386-15-61;

Високопільський сектор: (097) 002-93-22;

Нововоронцовський сектор: (068) 597-27-97.

Нагадаємо, з 17 листопада українці можуть отримувати свої паспорти за місцем свого фактичного перебування в територіальних підрозділах Державної міграційної служби. Готові документи надсилатимуться для видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України.

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