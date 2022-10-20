Де переселенці можуть отримати соціальні послуги

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, де можуть отримати соціальні послуги внутрішньо переміщені особи
ВПО можуть отримати соціальні послуги в будь-якому управлінні соцзахисту.
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що Єдина інформаційна система соціальної сфери стала доступною в управліннях соціального захисту населення по всій території України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua
За даними відомства, кожен переселенець може скористатися соціальними послугами за місцем власного фактичного перебування. Зокрема, внутрішньо переміщені особи у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту можуть отримати такі послуги:
- швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
- виправити помилкові або некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
- з’ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання;
- легко перейти на обслуговування від одного до іншого управління соцзахисту за зміни місця фактичного перебування;
- знятись з обліку як ВПО.
Впровадження ЄІССС дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати ВПО, що забезпечує прискорення оформлення допомоги та вирішення всіх проблемних питань переселенців.
В Україні переселенці можуть повторно подати на виплати: куди звертатися