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Де переселенці можуть отримати соціальні послуги

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У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, де можуть отримати соціальні послуги внутрішньо переміщені особи

ВПО можуть отримати соціальні послуги в будь-якому управлінні соцзахисту.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що Єдина інформаційна система соціальної сфери стала доступною в управліннях соціального захисту населення по всій території України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua

Де переселенці можуть отримати соціальні послуги

За даними відомства, кожен переселенець може скористатися соціальними послугами за місцем власного фактичного перебування. Зокрема, внутрішньо переміщені особи у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту можуть отримати такі послуги:

  • швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
  • виправити помилкові або некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
  • з’ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання;
  • легко перейти на обслуговування від одного до іншого управління соцзахисту за зміни місця фактичного перебування;
  • знятись з обліку як ВПО.

Впровадження ЄІССС дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати ВПО, що забезпечує прискорення оформлення допомоги та вирішення всіх проблемних питань переселенців.

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