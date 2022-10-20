Де переселенці можуть отримати соціальні послуги

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, де можуть отримати соціальні послуги внутрішньо переміщені особи

ВПО можуть отримати соціальні послуги в будь-якому управлінні соцзахисту.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що Єдина інформаційна система соціальної сфери стала доступною в управліннях соціального захисту населення по всій території України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua

За даними відомства, кожен переселенець може скористатися соціальними послугами за місцем власного фактичного перебування. Зокрема, внутрішньо переміщені особи у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту можуть отримати такі послуги:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові або некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати та усунути причину затримки допомоги на проживання;

легко перейти на обслуговування від одного до іншого управління соцзахисту за зміни місця фактичного перебування;

знятись з обліку як ВПО.

Впровадження ЄІССС дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати ВПО, що забезпечує прискорення оформлення допомоги та вирішення всіх проблемних питань переселенців.

В Україні переселенці можуть повторно подати на виплати: куди звертатися