На Донеччині вводять особливий режим в’їзду та виїзду. Так Україна покращитить оборонні спроможності у регіоні.

З 11 серпня у Донецькій області почне діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський, передає голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, особливий режим передбачатиме дві головні умови:

заборону на бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

заборону на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що завозить алкогольні напої та речовин на спиртовій основі для їхнього продажу(окрім ліків та дезінфекційних засобів).

Особливий режим ввели на період дії воєнного стану.

Заборону виїзду чоловіків під час воєнного стану пропонують закріпити у законі