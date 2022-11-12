Коли у звільненому Херсоні з’явиться мобільний зв’язок

Мобільні оператори розповіли, коли у звільненому Херсоні з’явиться зв’язок. До міста вони повернуться після дозволу військових. Повідомляє NNS.

Інженери компанії Vodafone вже готуються відновити мобільний зв’язок на звільнених територіях Херсонської області. Поки не відомо, що буде з номерами людей, які пережили окупацію. Проте для користувачів мобільний оператор готує нові SIM-карти.

Коли у звільненому Херсоні з’явиться зв’язок від Vodafone

«Як тільки буде отримано дозвіл на проведення ремонтних робіт, ми зробимо все можливе, аби херсонці та мешканці деокупованих сіл і міст знову були на зв’язку з рідними», повідомили в компанії.

Про повернення у Херсон заявив і Kyivstar. Компанія відновить зв’язок у місті за першої можливості після дозволу ЗСУ. Водночас голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону заявив, що для відновлення зв’язку у Херсоні необхідні день-два, тому що вежі мобільних операторів зруйновані. Окупанти пошкодили понад 1,5 км високовольтних ліній, які живили місто. Але в місто планують завезти генератори.

«Будуть привезені найближчим часом генератори, які ми зможемо під’єднати для забезпечення водопостачання та водовідведення», сказав Олександр Самойленко.

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