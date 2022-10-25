Як працюватиме інтернет і мобільний зв’язок якщо довго не буде світла

Чи буде працювати інтернет і мобільний зв’язок якщо в Україні надовго вимкнуть світло.

Начальник технічного департаменту компанії Vodafone Ігор Зазулик запевнив українців, що мобільній мережі країни не страшні відключення світла, навіть довготермінові.

Проте він попередив, що у результаті знеструмлення в українців може значно знизитися швидкість мобільного інтернету. А в деяких випадках він може і зовсім зникнути.

Про це NNS передає з посиланням на gsminfo.

Експерт пояснив на прикладі своєї компанії, як працює мобільна мережа в умовах відсутності електрики.

Кожна базова станція Vodafone має резервне джерело живлення, яке вмикається, як тільки зникає напруга в мережі. Такі «батареї» можуть підтримують роботу мобільної вишки від 4 до 5 годин.

Якщо ж електроживлення протягом цього часу не відновиться, в гру вступають генератори. Щоправда вони є лише на найважливіших, вузлових станціях, що підтримують значний відсоток покриття. Генератори заправляються пальним и можуть працювати максимум дві доби. На такий тривалий час світло в Україні ще не зникало. Але те, що оператори здатні забезпечити зв’язок навіть у настільки складних умовах, дуже обнадіює.

Єдиною проблемою, чи скоріше незручністю, яка може виникнути внаслідок зникнення електроживлення, є повільний мобільний інтернет. Справа в тому, що разом зі світлом вимикаються і Wi-Fi роутери в оселях українців. Тож всі користувачі змушені переходити на мобільний інтернет. Мережа перевантажуеться, через що швиддкість відкриття інтернет-сторінок у кожного окремого абонента суттєво знижується.

Може навіть трапитися, що інтернет-мережа одного або кількох операторів не витримає навантаження і перестане працювати. В такому випадку головний технічний спеціаліст Vodafone порадив скористатися послугою національного роумінгу. Вона дозволяє під’єднатися до вишок будь якого з трьох українських операторів на вибір користувача. Зробити це можна змінивши в налаштуваннях свого телефону автоматичний вибір мережі на ручний. При цьому знімати гроші за користування мобільним зв’язком чи інтернетом з абонента будуть за тарифами його «рідного» оператора.

Чому не завжди світло відключають за графіком