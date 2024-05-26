Росіяни почали «націоналізацію» майна українців на ТОТ. Відповідна процедура вже розроблена у Запорізькій області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передають Новини України – НСН.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розробили процедуру націоналізації нерухомості українців.

Більшість населення регіону вимушено було залишити регіон після окупації. Тепер росіяни почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею своїм посіпакам.

У якому випадку окупанти проведуть “націоналізацію” майна українців на ТОТ

Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити “безгосподарчим” приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги.

Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30-ти днів переоформити право власності.

Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. таким чином росіяни просто захоплять житло, – йдеться у повідомленні ЦНС

Центр національного спротиву зауважує, що всі російські правочини юридично нікчемні й всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними й залишаться надалі, які б папірці не видавали гауляйтери.

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