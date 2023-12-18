Мадяр звинуватив у маніпуляції NYT, яка назвала операцію на лівому березі Дніпра самовбивчою

Український військовий, командир роти «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) звинуватив американську газету у маніпуляції та гонитві за сенсацією й гонорарами через статтю видання про операцію ЗСУ на лівому березі Дніпра, яку журналісти назвали самовбивчою, передає НСН.

У нещодавній статті The New York Times журналісти висвітлили спробу ЗСУ закріпитися на лівобережжі Херсонщини й утримати плацдарм у Кринках як «самовбивчу місію».

Обурений статтею потужного ньюйзмейкера, який читає весь світ, The New York Times, який 16 грудня оприлюднив на своїх шпальтах матеріал з оціночними судженнями та висновками щодо доцільності та успішності ведення бойових дій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки, – заявив Мадяр у своєму відеозверненні

Військовий наголосив, що його підрозділ від початку жовтня, з першого дня наступу ЗСУ на лівому березі Дніпра безупинно й щоденно виконує бойові задачі. При цьому окупанти полюють як на нього особисто, так і на кожен екіпаж «Птахів Мадяра».

Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай і суб’єктивної, але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, не замовну, але не всеоцінюючу в гонитві за сенсацією і, вибачаюсь, за гонорарами. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого, нормально. Нормально для фільму Netflix. Знімати їх для узагальнюючого ви*еру стосовно позицій – це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів, – наголосив командир

На його переконання, стаття NYT не дає узагальненої об’єктивної картини подій, адже містить коментарі окремих військових.

Це все рівно що звертатися до родичів щойно загиблого в ДТП на автостраді водія – звинуваченнями до будівельників тої автостради, що вона передбачає рух по ній на швидкості 130 км на відміну від дороги звичайного використання, де швидкість обмежена 80 кілометрами. І звалювати загибель того водія на створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнюючі висновки на весь світ, – підкреслив Мадяр

Зазначимо, що 16 грудня The New York Times опублікувала статтю з коментарями військових ЗСУ. Військовослужбовці описали наступ на лівому березі Дніпра як «жорстокий і марний», оскільки українських воїнів при наступі «вбивали ще на березі або у воді до того, як вони досягли іншого берега». За їхніми словами, через болотисту місцевість захисникам також немає де окопатися.

Мадяр звинуватив у маніпуляції NYT, яка назвала операцію на лівому березі Дніпра самовбивчою

Мадяр звинуватив у маніпуляції NYT, яка назвала операцію на лівому березі Дніпра самовбивчою

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