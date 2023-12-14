Лікар-інфекціоніст зі Львова намагався втекти за кордон за 15 тисяч доларів. Його викрили і судили. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Львівську обласну прокуратуру.

У Львові до чотирьох років позбавлення волі засудили лікаря-інфекціоніста, який, будучи військовозобов’язаним, намагався виїхати до Польщі за 15 тисяч доларів.

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури суд визнав винним лікаря одного з комунальних медичних закладів Львова у наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні

Прокурори довели, що у березні 2022 року військовозобов’язаний лікар-інфекціоніст, попри встановлену чинним законодавством заборону, намагався виїхати до Республіки Польща. Для цього він намагався надати неправомірну вигоду в розмірі 15 000 доларів США двом співробітникам Служби безпеки України за «вирішення питання» щодо безперешкодного перетину ним державного кордону. Однак офіцери спецслужби у встановленому порядку повідомили керівництво про протиправну пропозицію.

Лікар-інфекціоніст зі Львова намагався втекти за кордон за 15 тисяч доларів: фото

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