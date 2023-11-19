Бізнесмен намагався дати хабар командувачу ОСУВ “Одеса”: у НАБУ розкрили подробиці

НАБУ і САП спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили особу на наданні командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” неправомірної вигоди. Про це повідомляє НАБУ, передає НСН.

Бізнесмен намагався дати хабар командувачу ОСУВ “Одеса”

В Одесі детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі бізнесмена. Він намагався передати командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” неправомірну вигоду. Йдеться про суму розміром 200 тисяч грн.

“НАБУ і САП спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили особу на наданні командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” неправомірної вигоди”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що кошти передавав керівник однієї з приватних компаній. Він хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Провадження розпочали на підставі заяви від командувача ОСУВ “Одеса”. У подальшому він сприяв слідству та викриттю злочину.

Раніше ми писали: ООН дорікнула Україні через УПЦ МП – подробиці