Леніна, Чапаєва, Комсомольська: окупанти у Бердянську повертають радянські назви 69 вулиць

Про це повідомляє РІА-Південь, передають Новини України – НСН.

В той час як деякі українці на підконтрольній Україні території нарікають на дії влади щодо декомунізації, окупанти добре розуміють, наскільки важлива ідеологічна складова. Захопивши частину нашої країни, вони активно взялися перейменовувати вулиці і провулки та інші об’єкти. Не оминула така доля і Бердянськ.

Нещодавно окупанти офіційно повернули тут радянські назви вулиць.

Місцевий гауляйтер Сауленко підписав постанову, яка передбачає перейменування 69 вулиць, бульварів та провулків, які у 2016 році отримали нові українські назви. Відповідний документ було оприлюднено 5 червня.

Замість того, щоб вирішувати реальні проблеми місцевих мешканців, які вже понад два роки перебувають в умовах окупації і залишаються без необхідної інфраструктури та підтримки, загарбники намагаються закріпити свій вплив, відновлюючи радянську топоніміку, зазначила голова Бердянської міської військової адміністрації, – пише РІА-Південь

Окупанти у Бердянську повертають радянські назви 69 вулиць і провулків: список

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