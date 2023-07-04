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Окупанти, намагаючись продертися через кордон на Сумщині, вбили двох цивільних

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Окупанти, намагаючись продертися через кордон на Сумщині, вбили двох цивільних
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Російські окупанти, намагаючись продертися через кордон на Сумщині, вбили двох цивільних. Про це повідомляє у вівторок 4 липня оперативне командування «Північ», передає НСН.

Росіяни намагалися проникнути на територію України через один з населених пунктів Сумщини. Спроба вдертися через кордон провалилася, проте росіяни відкрили вогонь по мирних мешканцях селища, внаслідок чого двоє людей загинуло, а одна отримала поранення.

За даними ОК «Північ», росіяни, які не змогли потрапити до України, почали стріляти по місцевих з метою залякування. Напад на цивільних стався у понеділок, 3 липня.

Російські війська здійснили черговий терористичний акт щодо місцевого населення Сумської області. 3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування, – повідомили у прес-службі ОК

Розслідування теракту проти мирного населення триває. Скільки саме росіян намагалося потрапити до України та з чого вони відкрили вогонь по цивільних, не уточнюється.

Кордон на Сумщині – небезпечне місце для цивільних

У прес-службі ОК «Північ» закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися до більш безпечних місць, аби мінімізувати загрозу для життя та здоров’я.

Нагадаємо, вчора армія рф завдала ударів з безпілотників по центру міста Суми. Внаслідок влучання у багатоповерхівки загинуло троє людей, 21 людина отримала поранення.

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