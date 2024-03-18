Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині вранці 18 березня. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. На місці працювали рятувальники.

Про черговий акт терору агресора повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Удар було здійснено сьогодні вранці у Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини.

Село розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, тому наразі перебуває в зоні враження російської ствольної та реактивної артилерії.

Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м.

Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву.

Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі, 1 особа отримала поранення.

Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині: фото від ДСНС

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