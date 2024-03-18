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Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині: сталася пожежа

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Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині

Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині вранці 18 березня. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. На місці працювали рятувальники.

Про черговий акт терору агресора повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Удар було здійснено сьогодні вранці у Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини.

Село розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, тому наразі перебуває в зоні враження російської ствольної та реактивної артилерії.

Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м.

Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву.

Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі, 1 особа отримала поранення.

Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині: фото від ДСНС

Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині: сталася пожежа

Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині: сталася пожежа

Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині: сталася пожежа

Росіяни вдарили по православному храму на Харківщині: сталася пожежа

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