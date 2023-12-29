У Києві чоловік під час ракетної атаки врятував припарковані машини: відігнав палаюче авто (відео)

У Святошинському районі Києва місцевий мешканець під час російської ракетної атаки врятував припарковані автівки. Він відігнав свою палаючу машину від інших на автомийку, де її загасили.

Про це повідомило видання Радіо Свобода, передає НСН. Подія сталась вранці п’ятниці, 29 грудня.

У Києві чоловік під час ракетної атаки врятував припарковані машини

За словами чоловіка, він побачив у вікно, як палає автівка на стоянці. Він швидко прибіг до власної машини, яка вже зайнялась, та від’їхав на ній на безпечну відстань до автомийки, де її загасили.

“Василь Андрійович зі Святошинського району попри опіки відмовився від госпіталізації.

“Як буде гірше – так піду”, – заявив киянин журналістам.

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