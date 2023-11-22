На Франківщині застрелили 14-річного школяра на заняттях: деталі трагедії

В одному із ліцеїв Надвірнянського району Івано-Франківської області загинув 14-річний школяр. Неповнолітнього хлопця поранили з пневматичної гвинтівки. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає НСН.

На Франківщині застрелили 14-річного школяра на заняттях

Це трапилося у середу, 22 листопада, близько о 15:30, під час занять.

Після опитування свідків події з’ясувалось, що учень 9-класу отримав поранення в області грудної клітини з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми він помер до приїзду швидкої.

“Наразі на місці події продовжують працювати працівники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події”, – пише пресслужба.

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