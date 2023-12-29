Ми очікували масований удар після нічної дронової атаки, — Гуменюк

Під час ранкової атаки ворог випустив по південних регіонах України близько 20 ракет. Вони обирали складний маршрут та декілька разів змінювали траєкторію, однак деякі цілі влучили у житлові квартали Одеси.

Про це журналістам повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає НСН.

Ми очікували масований удар після нічної дронової атаки

“Атака була потужною, по місту ще є осередки, де падали уламки ракет. Ми вивчаємо всю ситуацію”, — сказала військова.

Крім того, речниця “Півдня” зазначила, що ймовірність атаки з моря залишається високою. Під час ранкового обстрілу кораблі не застосовувалися, тож наразі на чергуванні перебуває флот з повним боєкомплектів “Калібрів”

“Важко шукати логіку в діях окупантів та терористів. Аналізуючи військовий компонент, ми можемо сказати, що очікували ударів з моря після довгої паузи. Але говорити про те, що вони були відвертальним маневром, неправильно”, — додала Гуменюк.

Нагадаємо, після масштабної ракетної атаки на територію України, попри шторм та туман, країна-агресорка вивела на чергування у Чорне море бойовий флот. Наразі на рейді є ракетоносії, тож ризик повторних ударів занадто високий.

Раніше ми писали: Чи буде ракетна атака ворога на Новий рік: чого очікувати українцям – Гуменюк