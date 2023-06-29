Підірване кафе у Краматорську було улюбленим місцем відпочинку іноземців, волонтерів та військових

Підірване росією кафе у Краматорську було улюбленим місцем відпочинку іноземців, волонтерів та українських військових. Про це пише The Washington Post, передає НСН.

У публікації йдеться, що піцерія була “зазвичай заповнена гуманітарними працівниками, журналістами, солдатами та підлітками, які їдять суші та піцу”. Тут був стабільний Wi-Fi, що непросто знайти на Донеччині.

Військових у піцерії традиційно багато, але приблизно стільки ж, скільки і цивільних, повідомляють автори, які заходили до ресторану минулої неділі (удар відбувся увечері вівторка).

У неділю, як і в решту днів, ресторан був заповнений солдатами, які спілкувалися та курили кальян. Але в ньому було стільки ж цивільних, – йдеться у статті

Крім того, за даними CNN з посиланням на слова українського військового, який допомагав розбирати завали, під час удару по піцерії там був бенкет на 45 людей, удар припав ‘прямо по центру кафе’. Серед жертв було багато військових.

Жертви, яких він бачив, були переважно молодими людьми, військовими та цивільними особами, є маленькі діти, – пише видання

CNN уточнює, що удар завдавав у жвавому районі Краматорська, який ”популярний серед солдатів, які шукають перепочинку від боїв”.

Підірване кафе у Краматорську: затримано навідника

Нагадаємо, внаслідок удару росії по кафе у Краматорську загинуло 12 людей, серед них троє дітей – у тому числі 14-річні сестри-близнята.

Також нагадаємо, що онтррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скорегував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська.

Ворожим агентом виявився житель Краматорська, який працював на місцевому газотранспортному підприємстві.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну його дистанційно завербувало російське ГРУ, а після — «активувало» і визначило завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську, йдеться у повідомленні. Також до його «обов’язків» входила передача локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

«Встановлено, що 27 червня затриманий коригувальник отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе, і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди», — розповіли в СБУ

Ще новини України: ОНОВЛЕНО. Удар по Краматорську – багато загиблих і поранених, в тому числі діти