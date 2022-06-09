ЗСУ залишилось 20 км до тимчасово окупованого Херсона – Арестович

Збройним силам України залишилось 20 кілометрів до тимчасово окупованого Херсона. Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович

Олексій Арестович зазначив, що у Херсоні вже чутно звуки боїв ЗСУ з російськими окупантами. Ворог під ударами українських бійців відступає. До обласного центру лишилося приблизно 20 кілометрів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті today.ua.

Арестович підкреслив, що кремлівська пропаганда, говорячи про те, що в Херсоні нібито готуються провести так званий “референдум” про приєднання до РФ, створює своєрідну віртуальну реальність. Українська армія планує звільнити Херсон та всю Херсонську область.

Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, мирні населені пункти, а також хочуть покращити своє тактичне становище. З цією метою вони готуються до форсування рік. Крім того, на цьому напрямку ворог планує посилити свої мотопіхотні підрозділи танковими ротами, укомплектованими танками Т-62.

Крім того, на Південнобузькому напрямку окупанти розгорнули підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ракетний комплекс “Точка-У”.

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