Окупанти планують залучити жителів Херсона для розчищення Маріуполя в обмін на продукти

Російські військові планують залучити жителів тимчасово окупованого Херсона для розчищення Маріуполя. В обмін людям обіцяють зіпсовані продукти

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

У Херсоні окупанти відкрили філію “Єдиної Росії”, де збирають паспортні дані місцевих жителів. Один з представників самопроголошеної влади заявив, що херсонців відправлятимуть “працювати на відновлення об’єктів інфраструктури Маріуполя”.

В обмін на це людям пропонують пару банок простроченої тушонки.

“Тобто для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збору трупів окупанти хочуть залучати інших поневолених українців – жителів окупованого Херсона”, – йдеться у повідомленні.

Дії російських окупантів порушують низку норм міжнародного права, зокрема і Женевську конвенцію.

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