Окупанти планують залучити жителів Херсона для розчищення Маріуполя в обмін на продукти

Російські військові планують залучити жителів тимчасово окупованого Херсона для розчищення Маріуполя. В обмін людям обіцяють зіпсовані продукти
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
У Херсоні окупанти відкрили філію “Єдиної Росії”, де збирають паспортні дані місцевих жителів. Один з представників самопроголошеної влади заявив, що херсонців відправлятимуть “працювати на відновлення об’єктів інфраструктури Маріуполя”.
В обмін на це людям пропонують пару банок простроченої тушонки.
“Тобто для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збору трупів окупанти хочуть залучати інших поневолених українців – жителів окупованого Херсона”, – йдеться у повідомленні.
Дії російських окупантів порушують низку норм міжнародного права, зокрема і Женевську конвенцію.
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