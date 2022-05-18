Окупанти планують передати Маріуполь “кадировцям” і дозволять мародерити

Страждання міста Маріуполь та його мешканців продовжуються. Сьогодні Петро Андрющенко заявив про те, що окупанти планують передати Маріуполь «кадировцям», включаючи порт і надати право мародерства

Кадировців планують використати для придушення спротиву в місті, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що місто виявилося «надто недружнім і націоналістичним».

“Наші джерела з оточення Іващенка повідомляли про “шефство” від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто “недружнім” та “націоналістичним”. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадировцям. З портом та правом мародерства”, – написав Андрющенко.

За його даними, в місті 17 травня відбулася “робоча” зустріч із “відновлення Маріуполя”.

Незважаючи на те, що місто повністю зруйноване, там все ще залишаються мирні жителі, які не встигли евакуюватися.

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