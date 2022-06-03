Російські окупанти розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає NNS.

«Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT) , як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та пр. Першого травня», написав він.

За його словами, зараз окупанти намагаються приховати свій злочин, тому почали розбір завалів будинку.

«Вчора з-під завалів будинку, який було для шоу розстріляно російським танком, дістали шість тіл загиблих цивільних. П’ять трупів чоловіків та один – жіночий», розповів Петро Андрющенко.

Тіла людей одразу вивезли до братньої могили в село Виноградне.

«Це – перший зафіксований та беззаперечний факт вбивства цивільних у Маріуполі задля відео контенту», наголосив радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Російські окупанти запровадили найвищий захід покарання проти громадянських жителів Маріуполя у вигляді смертної кари. Відповідні вироки ухвалює місцевий “суд”. Факти розстрілів підтверджені джерелами, що залишилися в окупованому місті. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованому російській армії Маріуполі зазначені факти переходу українських правоохоронців на бік ворога. Нагадаємо, що в Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться у ухваленому парламентом законопроекті № 7116.

У Маріупольському районі російські окупанти заарештовують та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. Усі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою. У в’язниці в Оленівці перебуває кількадесят волонтерів.

Російська сторона не поспішає виконувати домовленості з міжнародними посередниками щодо обміну захисників маріупольського заводу “Азовсталь” на своїх полонених. Наші бійці вийшли до окупантів без зброї 16 травня, і досі жодна людина не була передана українській стороні.