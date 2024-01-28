Через повномасштабну війну в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. У деяких містах країни місцева влада запровадила додаткові заохочувальні виплати для мобілізованих осіб

Видання Армія Inform розповіло, у яких містах діють такі виплати, передає НСН.

Виплати для мобілізованих в Одесі

В Одеській міській раді 29 листопада 2023 року ухвалили рішення щодо додаткових виплат для мобілізованих. Так, кожен призваний до лав ЗСУ має отримати 20 тисяч гривень. Вже 17 січня 2024 року на позачерговій сесії до мобілізованих вони додали й тих, хто підписав контракт зі Збройними Силами України, починаючи з 1 січня 2024 року.

Міський голова Одеси Олег Труханов зазначив, що до Департаменту праці та соцполітики вже надходять подібні заявки, але порядок надання матеріальної допомоги в процесі розробки. Місцева влада прагне «довести процес до автоматизму».

У майбутньому, додав він, мобілізований або контрактник має принести необхідні документи відразу в ТЦК. Після того, як таку особу зарахують до військової частини, то вона автоматично отримає виплати на свій рахунок.

Додаткові виплати для мобілізованих у Києві

У столиці України також діють заохочувальні виплати для мобілізованих. Відповідне рішення підтримала Київрада 7 грудня 2023 року.

Так, всі кияни, які мобілізувалися з 1 грудня 2023 року, отримуватимуть зі столичного бюджету одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.

Заохочувальні виплати для мобілізованих осіб – в яких містах передбачені і які суми

Депутат Київради, офіцер ЗСУ Вадим Васильчук зазначив, 18 січня місцева влада додала до мобілізованих і тих, хто підпише контракт на проходження військової служби. Він пояснив, що зараз такі виплати в Києві ще не проводять через недосконалість механізму таких виплат.

«Порядок був схвалений ще в грудні, але там були зауваження від ТЦК та СП щодо його виконання. Вони внесли свої пропозиції та правки. Сьогодні (18 січня) вони були проголосовані й завдяки співпраці з ТЦК рішення про виплати має запрацювати», – пояснив Васильчук.

Виплати для добровольців у Львові

У Львові також ухвалили рішення про матеріальну підтримку громадян, що вирішили стати до лав Сил оборони.

Добровольцям вирішили виплачувати 50 000 гривень. Таку суму планують надавати не всім, а лише тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та зголоситься підписати контракт з військовими частинами Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Виплати для мобілізовани та контрактників у Богодухові

У Богодухові Харківської області у грудні міська рада ухвалила матеріальне заохочення у розмірі 50 тисяч гривень для тих, хто піде до війська.

Міський голова громади Володимир Бєлий пояснив, що це буде стосуватись як мобілізованих, так і контрактників.

«Це стосується як місцевих жителів нашої громади, так і ВПО. Людині треба буде надати підтвердження, що він пішов служити, після чого ці гроші він отримає на банківську картку. Ці кошти він може витратити на будь-які свої потреби. Це і як заохочення, і як підтримка, аби людина, яка пішла служити, могла вирішити певні питання, поки не отримає першу зарплату»,– розповів Бєлий виданню «Слобідський край».

Ще новини України: Тарифи, пенсії та соцвиплати – що зміниться для українців з 1 січня