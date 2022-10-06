За що російські окупанти примусили жінку пішки йти до Запоріжжя

Російські окупанти видворили жінку з дому, бо знайшли одяг з українською символікою. Вони примусили її пішки йти до Запоріжжя. Війська РФ посилюють терор проти мирних мешканців на тимчасово захоплених територіях

Репресії проти людей збільшилися після того, як росіяни провели “референдум” щодо приєднання до РФ. Зокрема, йдеться про примусову депортацію місцевих мешканців.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Іван Федоров, передає NNS

“Напередодні, 5 жовтня, росіяни видворили жінку, у якої знайшли одяг з українською символікою. “Її примусили пішки йти до Запоріжжя. У неї знайшли футболку з українською символікою. Жінку депортували і змусили йти пішки”, – наголосив мер.

Федоров також зауважив, що окупанти посилюються репресії і проти чоловіків.

Міський голова зуважив, що від 28 вересня на ворожому блок-пості у Василівці майже не випускають авто. Черга на виїзд до Запоріжжя становить понад 5 тис мешканців ТОТ. Складно виїхати в сторону Естонії та Латвії, бо на кордоні росіяни зробили окрему чергу для українців.Змушують чекати 3-5 днів.

«Сиджу в касці 45-го року. Тікатимемо пішки» — окупант розповів про відступ під Балаклією